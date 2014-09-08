Порошенко едет в Мариуполь

Об этом сообщает сайт управления информационной политики и по вопросам прессы Донецкой областной государственной администрации.

Ожидается, что Порошенко побывает на промышленных предприятиях и объектах транспортной инфраструктуры Мариуполя.

Советник губернатора Донецкой области Константин Батозский ранее сегодня заявил, что наступление русских войск на Мариуполь продолжается.

"Сейчас в Мариуполе все спокойно. А ночью было наступление по 3 направлениям. С танками, БТРами, пехотой. Перемирие такое перемирие. Завтра новый этап минских переговоров", - написал он.