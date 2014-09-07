Норвегия не намерена поставлять вооружения в Украину - СМИ
У Норвегии нет никаких планов поставлять оружие или технику Украине
Об этом , как передает ИТАР-ТАСС, 7 сентября заявили в пресс-службе Минобороны Норвегии.
”На данный момент мы стараемся установить, чем соответствующая информация была распространена. При этом мы можем подтвердить, что офицеры генштаба королевства будут представлять Норвегию на двух предстоящих в Украине учениях”, - отметил представитель пресс-службы Ларса Ємбле.
Также он подчеркнул, что Норвегия принимала участие в подобных учениях в течение многих лет и ”факт военного сотрудничества между двумя государствами в этой области не является чем-то новым”.
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3 сентября еще до начала саммита НАТО в Уэльсе, министр обороны Норвегии Ине Эриксен Серейде подтвердила, что двое офицеров генштаба страны будут представлять Норвегию на учениях ”Быстрый тризуб-14” (Rapid Trident 2014), которые состоятся в сентябре этого года в Львовской области.
Также известно, что представители королевства в качестве наблюдателей будут присутствовать на двусторонних маневрах ВМС Украины и США Sea Breeze-2014.
Как сообщал УНИАН, советник президента Украины, лидер партии ”Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко заявил, что на саммите НАТО была достигнута договоренность о поставках в Украину современного вооружения, в частности из США, Франции, Италии, Польши и Норвегии, а также военных советников.