Яценюк назвал три условия для наступления реального перемирия на Донбассе

Такое заявление в эксклюзивном интервью ТСН сделал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он говорит, что простого и однозначного решения, что делать дальше на Донбассе и как действовать, нет.

Однако Яценюк подчеркнул, что категорически не верит заявлениям Путина, ведь тот не изменил своих агрессивных планов в отношении Украины.

"Его план - это возвращение Украины в сферу влияния России. В любой форме. Или захватить ее военно, захватить ее политически, уничтожить Украину как государство", - подчеркнул глава правительства.

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Также Яценюк назвал три условия, при которых возможно наступление реального перемирия на Востоке Украины.

"Нужна сейчас остановка огня? Нужна. Для того, чтобы сохранить жизнь. Для того, чтобы перегруппироваться. Для того, чтобы стать сильнее. Какие условия вообще возможны для того, чтобы реальное перемирие наступило? 1) Не стреляют. 2) Путин выводит своих наемников, свою армию и свою технику. 3) Украина полностью восстанавливает контроль над государственной границей. При других обстоятельствах они (боевики) будут ходить, как у себя дома", - подчеркнул премьер.