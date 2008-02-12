Дубина: рабочая группа по вопросам газа будет создана до конца года

Рабочая группа по решению проблем, связанных с поставками российского газа в Украину, должна быть создана до конца 2008 года. Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА, передает ИТАР-ТАСС.

"Создаем рабочую группу", - сказал О.ДУБИНА журналистам. Отвечая на вопрос о том, будет ли она создана до конца года, он сказал: "Постараемся".

Об идее создания такой группы в целях транспарентности поставок газа в Украину сегодня заявил на пресс-конференции в Кремле Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

По словам О.ДУБИНЫ, цена газа на этот год составит 179,5 долл. за тыс. куб. м. "Параллельно рассматриваются технические акты, которые должны подтвердить, какая часть российского газа была потреблена Украиной, и в соответствии с этим будет производиться оплата", - пояснил он.