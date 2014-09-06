Малайзия вновь направит экспертов на место падения самолета в Украине

Об этом заявил премьер-министр страны Наджиб Разак, сообщает радио "Свобода". По его словам, группа экспертов имеет целью собрать физические доказательства, которые могли бы дать возможность определить тех, кто сбил самолет, чтобы привлечь их к ответственности.

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Напомним, малайзийский авиалайнер 17 июля потерпел катастрофу над территориями на востоке Украины, которые контролировались и до сих пор контролируются пророссийскими вооруженными сепаратистами, которые сбили самолет с помощью "Бука". В результате катастрофы погибли все 298 человек, которые были на борту самолета. Среди жертв больше всегограждан Нидерландов. На месте катастрофы международные эксперты и местные спасатели собрали останки погибших, но, возможно, не все. 6 августа поиски прекратили из-за обострения боевых действий возле места катастрофы.

В Нидерландах, координирующих международное расследование, сообщили, что предварительный отчет о причинах катастрофы огласят 9 сентября.