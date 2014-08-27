В Нидерландах идентифицировали 173 тела жертв катастрофы Боинга-777 по зубам и отпечаткам пальцев

18:54, 27 августа 2014
Политика
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В Нидерландах эксперты-криминалисты уже идентифицировали останки 173 жертв катастрофы малайзийского «Боинга», сбитого в Донецкой области 17 июля.

REUTERS

Об этом сообщает Российская служба Би-Би-Си.

В дальнейшем, по их словам, придется принимать во внимание только результаты экспертизы ДНК, поскольку исследования, которые основываются на изучении зубов и отпечатков пальцев, использоваться больше не могут.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажиры - были подданными Нидерландов. 43 человека, в том числе все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

Самолет упал в районе города Шахтерск Донецкой области в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследования катастрофы самолета Boeing-777 Нидерландам.

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