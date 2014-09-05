Российские СМИ стараются сеять панику: им кажется, что в Мариуполе боевики

Информация, которую распространяют российские СМИ о том, что боевики вошли в Мариуполь, не соответствует действительности.

Об этом "Украинской правде" сообщили в Донецкой облгосдаминистрации.

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"Нет никаких боевиков Мариуполе. Все спокойно. Не читайте российские СМИ. Это попытка нагнать панику", - сказали в администрации.