Frankfurter Allgemeine: возвращение политики "сдерживания"

В статье Николаса Буссе под названием «Возвращение политики «сдерживания», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что на самом деле НАТО планировало совсем другой саммит, чем тот, который будет проходить в Уэльсе с этого четверга. Изначально лидеры государств и правительств хотели положить конец применению солдат НАТО в военных действиях в Афганистане. Учитывая положение в стране, праздновать особо нечего, но все же народу дали понять, что пока больше не будет военных миссий в отдаленные районы мира.

Это было важно не только для американского президента Барака Обамы, который все еще хочет положить конец войнам своих предшественников, но и для европейских правительств. Долгое десятилетие интервенций, которые начались на Балканах, из-за скудных результатов многих военных вмешательств за рубежом, в большинстве западных обществ считали неправильным путем. Безопасность мира после Афганистана должна быть заданием материального обеспечения, а не военного применения.

Кризис в Украине резко изменил эту точку зрения. Внезапно НАТО столкнулось с серьезным конфликтом с Россией, своим бывшим противником, который после окончания холодной войны никогда не был настоящим партнером. В Уэльсе главам правительств впервые после падения Берлинской стены придется заняться возможностью того, что ситуация может дойти до военного конфликта между Западом и Россией.

Великороссийская доктрина

Грубо говоря: вряд ли это возможно, и Путин тоже это знает, что он выдержит прямую военную (и экономическую) конфронтацию с Западом. Но его великороссийская доктрина, его открытая аннексия Крыма и тайные операции в Украине заставили Запад символически сплотиться. В Уэльсе 28 членов единодушно гарантируют, что нападение России на страны Балтии или любые другие не останутся без ответа.

Таким образом, в Европу возвращается концепция, которая была забыта после эпохи 1989: сдерживание. За 20 лет альянс ни разу не счел необходимым разработать оперативные планы на случай нападения России; от военных объектов в Восточной Европе отказались полностью. На саммите это будет откорректировано немного больше, чтобы скорость реагирования специальных войск НАТО увеличилась, и они в чрезвычайной ситуации могли быстрее добраться на Восток. Еще очень далеко до подготовки к большим танковым сражениям, которые сформировали мышление холодной войны – но в альянсе больше не будут вести себя так, будто бы от России не исходит никакой потенциальной угрозы. Путин должен понимать, что заплатит очень высокую цену, если предпримет военные действия против члена НАТО.

Сомнения среди населения

Возможно, самая большая проблема этого возвращения к политике сдерживания заключается в том, что европейские общества к этому не готовы. Особенно в Германии все привыкли к стабильности в Европе и к хорошим отношениям с Россией; сдерживание и классическая силовая политика не знакома уже одному-двум поколениям политического опыта населения. Внешнеполитический дискурс элиты в Германии уже перешел от идеалистических оттенков среди граждан до изоляционистских. Это объясняет частично резкие реакции в интернете на прозападную политику Украины. Многие граждане, кажется, опасаются, что Германия будет втянута в войну с Россией.

Но политика сдерживания направлена на обратное: демонстрируя собственную готовность, альянс хочет удержать других от военных действий. Не без оснований можно спорить о том, насколько далеко зайдет западная поддержка Украины, которая не является членом НАТО. Но в альянсе солидарность нельзя ставить под сомнение - в противном случае каждая страна-участница очень скоро будет снова предоставлена сама себе.

Еще одна проблема – недостаточное оснащение многих западных армий, на что многие годы жалуются, но ничего толком не меняют. Без США НАТО вряд ли было бы еще в боевой готовности, как неоднократно было видно в последние годы. На надежном сдерживании нельзя экономить, поэтому европейцам неизбежно снова нужно подумать об увеличении расходов на оборону. За последние 20 лет нигде в мире эти бюджеты так резко не снизились, как в Европе, финансовый кризис еще больше ускорил их сокращение во многих странах.

От России Путина исходит не такая уж большая и непосредственная угроза членам НАТО, чтобы нужно было возвращаться к военным расходам времен холодной войны. Но давно согласованные цели НАТО должны быть выполнены. Граждане имеют право на то, чтобы государство позаботилось заранее о случае, если времена ухудшатся.