Российские спецслужбы сеют панику в соцсетях - СБУ

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, готовятся фейковые данные о потерях среди военнослужащих Вооруженных сил Украины во время проведения Антитеррористической операции или переходе украинских военных на сторону террористов.

Такие материалы злоумышленники планируют распространять в социальных сетях и открытых информационных источниках сети Интернет.

Читайте такжеСБУ разоблачила инженера, который передавал боевикам переговоры подразделений АТО«Целью иностранной спецслужбы является эскалация общественного напряжения, подрыв боевого духа украинских воинов, распространение панических настроений среди их родных и близких», - отметили в СБУ и добавили: «С целью реализации таких информационных спецопераций массово регистрируются фейковые профили в соцсетях».

Только в период с 22 до 25 августа СБУ зафиксировала регистрации 820 новых профилей в одной из соцсетей - все эти профили были зарегистрированы с 10 разных IP-адресов, привязанных к ООО в одном из районов г. Санкт-Петербург. При этом «владельцы» профилей указывают и то, что вроде бы являются жителями Киева, Львова и Харькова.

Читайте такжеСБУ обвиняет российские спецслужбы в распространении вирусов через телефоны украинцевПо словам советника председателя СБУ Маркияна Лубкивского, Служба безопасности Украины в сотрудничестве с общественностью активно отслеживает подобные акции с целью предотвратить панику в информационном пространстве. «Мы призываем граждан распространять только проверенную и достоверную информацию», - подчеркнул Лубкивский.