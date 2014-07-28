В Харькове на вокзале задержаны 5 военных, которые везли из зоны АТО оружие и боеприпасы

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД Украины на Южной железной дороге, утром 26 июля в сервисном зале станции «Харьков-Пассажирский» правоохранители задержали трех военнослужащих. Сотрудники милиции изъяли у них ракетницу, 43 патрона калибра 5,45 мм, 3 патрона калибра 7,62 мм, пружину от ГП-25, штык-нож и нож кустарного производства типа «охотничий».

Мужчины 1991, 1992 и 1994 гг. рождения объяснили, что ехали в отпуск во Львовскую, Волынскуюй и Черновицкуюй области из зоны проведения антитеррористической операций и решили оружие забрать с собой.

Вечером в этот же день на территории вокзала милиционеры задержали 20-летнего жителя Луцка, который имел при себе боеприпасы. Во время проведения личного осмотра у него выявили 222 патрона калибра 5,45 мм. Задержанный военнослужащий объяснил, что данные боеприпасы забрал с собой, когда ехал в отпуск из зоны проведения АТО.

Утром 27 июля также на вокзале станции «Харьков-Пассажирский» Южной железной дороги транспортные правоохранители задержали мужчину, у которого изъяли гранату и нож с длиной лезвия 16 см. Военнослужащий одной из частей Вооруженных сил Украины также следовал в отпуск домой из зоны АТО.

Читайте такжеВ Киеве задержали двух криминальных «авторитетов»-организаторов группировок в составе "ДНР"Все вещественные доказательства направлены на экспертизу. Сведения об этих фактах внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч.1 ст.410 (хищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ) и ч.2 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Материалы переданы в военную прокуратуру.