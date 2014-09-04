Климкин поблагодарил Францию за отказ передать России "Мистраль"
02:31, 04 сентября 2014Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил французское руководство за решение о приостановлении доставки "Мистралей" в Россию
REUTERS
Об этом он написал в своем "Твиттере"
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"Я благодарен французскому руководству за его ответственное решение о приостановлении доставки "Мистрали" для России. Важно для восстановления мира в Европе", - написал Климкин.
I thank French leadership responsible for its decision to suspend the delivery of Mistral to Russia. Important for restoring peace in Europe
- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) Сентябрь 3, 2014
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