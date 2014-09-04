Климкин поблагодарил Францию за отказ передать России "Мистраль"

Об этом он написал в своем "Твиттере"

Читайте такжеФранция отказалась поставлять России первый "Мистраль" - СМИ

"Я благодарен французскому руководству за его ответственное решение о приостановлении доставки "Мистрали" для России. Важно для восстановления мира в Европе", - написал Климкин.