Климкин поблагодарил Францию за отказ передать России "Мистраль"

02:31, 04 сентября 2014
Политика
0 0

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил французское руководство за решение о приостановлении доставки "Мистралей" в Россию

REUTERS

Об этом он написал в своем "Твиттере"

Читайте такжеФранция отказалась поставлять России первый "Мистраль" - СМИ

"Я благодарен французскому руководству за его ответственное решение о приостановлении доставки "Мистрали" для России. Важно для восстановления мира в Европе", - написал Климкин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter