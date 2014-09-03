Российские сепаратисты-исламисты могут воспользоваться тем, что Россия оголила тылы - эксперт

Об этом он сказал агентству УНИАН, комментируя опубликованную в интернете видеозапись обращения боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ), в котором они угрожают начать войну в Чечне и на Кавказе.

"Если российские войска будут отвлекаться на войну на востоке Украины, тогда, безусловно, внутренние российские сепаратисты, в частности, и мусульманские, которые хотят восстановления мусульманских порядков, например, в Дагестане или в Чечне, они могут этим воспользоваться", - сказал Фесенко выразил мнение, что такое скорее может произойти в Дагестане, ведь "в Чечне Кадыров (глава Чеченской республики Рамзан Кадыров - УНИАН) контролирует ситуацию достаточно жестко, но пока. Что будет завтра и какие могут возникнуть проблемы, сейчас никто не может сказать".

Читайте такжеСМИ: Исламисты ИГ обезглавили еще одного американского журналистаТаким образом, считает эксперт, такие потенциальные риски для России существуют. "И если они сейчас начнут отвлекаться только на Украину, они могут оголить тылы и могут вылезти для них совсем другие проблемы", - сказал Фесенко.

"Чечня живет, получая дань с России. Россиянам это как-то неудобно признавать, но кое-кто об этом прямо говорит. Даже некоторые российские чиновники на это намекали, что фактически Россия платит дань Кадырову. Откуда все эти расходы на огромные проекты в Чечне, использование на футбольные клубы, на строительные проекты, на показуху, дорогие машины - это дань, которую Россия платит Кадырову", - отметил Фесенко и добавил, что "Россия таким образом откупилась от Кадырова, они ему ежегодно, ежемесячно платят деньги за то, чтобы он обеспечивал порядок в Чечне и был лояльным к Путину".

"Но если этой дани не будет, то тогда не будет и лояльности", - сказал он.