В Симферополе "самооборона" заблокировала здание, в котором находится крымский офис НТВ

Как сообщает Крым.Реалии, в административном здании сейчас находятся сотрудники нескольких десятков фирм-арендаторов помещений, которые не могут выйти наружу, так как им препятствуют представители «самообороны».

«Одетые в чёрную униформу и балаклавы, бойцы самообороны также практически никого не впускают внутрь здания – по их словам, на месте ждут представителей какой-то комиссии», – пишет провластное издание.

Читайте такжеПроизводитель вин Inkerman остается в КрымуКак сообщили сотрудники фирм-арендаторов, группа представителей «самообороны» приехала к зданию около 15 часов на маршрутном автобусе, и рассредоточилась по территории. Один из арендаторов вызвал «полицию», после чего приехали две группы правоохранителей. Однако, спустя несколько минут, «полицейские» уехали, не предприняв никаких действий.

Среди арендаторов помещений «Крымпотребсоюза» на ул. Самокиша, 30 оказалось и крымское бюро телекомпании НТВ.

Позже появилось сообщение, что людей из захваченного боевиками здания постепенно выпускают.

Читайте такжеТолько 27% жителей оккупированного Симферополя считают себя гражданами России«Мы арендуем здесь помещение. Мы спокойно себе работали, потом пришли какие-то люди, непонятные, без опознавательных знаков, в масках, и, собственно, какое-то время не выпускали. Мы сидели в кабинетах. А сейчас смотрят сумки и выпускают», - сообщила Мария Щенникова, менеджер рекламного агентства, расположенного в захваченном здании.

"Госсовет" Крыма утром 3 сентября принял постановление о национализации имущества "Крымпотребсоюза". В списке национализируемого имущества значатся 28 рынков и иное недвижимое имущество, расположенное на территории полуострова.