МВД анонсировало тактические изменения ведения боя на Донбассе

Как написал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в Facebook, с осознанием того, что силам АТО на востоке Украины противостоят регулярные подразделения вооруженных сил РФ, ожидается изменение тактики в проведении боевых действий.

«Никакое тактическое отступление ни в коем случае не означает поражения. Иногда нужно отступить, чтобы сохранить жизнь людей, хорошо подготовиться и нанести решительный контрудар. Теперь происходит перегруппировка сил АТО и укрепление линии обороны», - отметил он.

Читайте такжеАктивность боевиков в зоне АТО снижается - СНБО"Ожидается изменение тактики в проведении боевых действий с осознанием того, что нам противостоят уже не просто террористические банды с российскими наемниками, а регулярные подразделения ВС РФ, которые масштабно вторглись на нашу территорию", - написал Шкиряк.