Порошенко ликвидировал рабочие группы по работе с Таможенным союзом

Об этом пишет ТСН со ссылкой на указы главы государства от 2 сентября.

Порошенко отменил 60 указов и распоряжений своих предшественников - Виктора Ющенко и Виктора Януковича - "с целью оптимизации системы консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб".

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Среди ликвидированных - организационный комитет по вопросам подготовки и проведения VI Форума творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ, Совет регионов, комитет по экономическим реформам, комитет по вопросам реформирования правоохранительных органов, координационный комитет по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу, координационный совет по вопросам подготовки и празднования 20-й годовщины независимости Украины и немало других "мертвых" комитетов, органов и служб.