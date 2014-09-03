Советник Авакова подчеркнул, что в Украине не вводят военное положение из-за выборов и российской пропаганды

08:58, 03 сентября 2014
Политика
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Геращенко назвал две причины, по которым в Украине не вводится военное положение.

ТСН

Военное положение в Украине и, в частности, на Донбассе не вводится из-за предстоящих выборов и Путина.

Об этом во время онлайн-конференции на сайте ТСН.ua сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, в существующем законодательном поле Украины запрещено проведение выборов, когда в стране введено военное положение. Хотя есть мнение, что можно внести изменения в избирательные законы и разрешить проводить выборы, если военное положение касается только двух регионов.

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С другой стороны, Украина не вводит военное положение, потому что Путин может использовать это в своей пропаганде: мол, раз Украина ввела военное положение, значит объявила войну России, а раз так, то Россия будет защищаться и вести войну на чужой территории".

"Давайте говорить прямо и откровенно: Украина может победить Россию и должна ее победить в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе российская армия сильнее нашей армии. По количественному составу - более, чем в шесть раз, по авиации - тоже в шесть раз, при этом качество авиации у них несравненно выше", - говорит Антон Геращенко.

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Советник министра напомнил, что президент Украины и все здоровые силы нашей страны очень надеялись на единую поддержку мирового сообщества, однако реально Украина ее не получила.

Напомним, Геращенко назвал единственный способ остановить Путина.

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