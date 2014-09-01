СМИ: Депутаты и Порошенко решили пока не вводить военное положение

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на 5 канал.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2014 г. в 17:00 началась встреча Порошенко с главами парламентских фракций и групп.

Как сообщил глава фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, на этой встрече планировалось обсудить вопрос о возможности введения военного положения.

Также он заявил, что по его мнению, военное положение не будет вводиться.

“Я думаю, что та информация, которую мы получили, по состоянию на сегодня, есть все основания считать, что вряд ли военное положение будет введено”, - сказал депутат.

“Более того, я убежден, что в той ситуации те, кто надеялись, что через военное положение можно сорвать выборы, - это чистое политиканство”, - добавил Соболев.