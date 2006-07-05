Анатолий Засуха работает замом губернатора в Московской области

Как пишет сегодня "КоммерсантЪ", изданию стало известно, что бывший губернатор Киевской области Анатолий Засуха в настоящий момент работает заместителем губернатора Московской области Бориса Громова. Эту информацию полностью подтвердила супруга бывшего губернатора, народный депутат Татьяна Засуха. Однако официальные лица правительства Московской области вчера категорически опровергли факт трудоустройства господина Засухи в структуре российской исполнительной власти.

Вчера один из высокопоставленных чиновников Киевской областной государственной администрации сообщил "Коммерсанту", что бывший губернатор Киевской области Анатолий Засуха в настоящий момент работает заместителем губернатора Московской области Бориса Громова. "Сначала Засуха был замечен в окружении вице-спикера госдумы России Любови Слиски, а через некоторое время стал замом у Громова в Московской области",– сообщил чиновник администрации. Эту информацию подтвердила вчера супруга экс-губернатора, народный депутат от Партии регионов Татьяна Засуха. "Как только муж оказался в Москве, он стал работать заместителем у своего старого друга Бориса Громова",– заявила госпожа Засуха. При этом она отметила, что ее муж пока не принимал гражданства Российской Федерации и продолжает оставаться гражданином Украины.

Пресс-секретарь губернатора Московской области Андрей Барковский вчера категорически опроверг информацию о трудоустройстве бывшего губернатора Киевской области. "Я вам официально заявляю, что никакого Засухи среди заместителей господина Громова не значится",– сказал господин Барковский. В подтверждение своих слов он сообщил, что назначение заместителей Бориса Громова находится в компетенции Московской областной думы, и губернатор даже не выносил на ее рассмотрение кандидатуру господина Засухи.

Между тем просьба корреспондента "Коммерсанта" предоставить телефон заместителя губернатора Анатолия Засухи ничуть не смутила секретаря приемной Бориса Громова. "Подождите, пожалуйста, я сейчас поищу",– сказал секретарь. Однако после короткого ожидания голос по телефону сообщил: "К сожалению, сейчас помочь вам ничем не смогу". Попытка подтвердить информацию о трудоустройстве господина Засухи не увенчалась успехом и после обращения в управление кадров администрации Московской области. Там "Коммерсанту" заявили, что "человек по фамилии Засуха не работает ни в качестве советника губернатора, ни в качестве его заместителя, ни в каком-либо ином качестве".