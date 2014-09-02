Bloomberg: Визит Барака Обамы на границы НАТО – предупреждение для Путина

В статье, которая называется «Визит Барака Обамы на границы НАТО – предупреждение для Путина», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Анджела Грилинг Кин и Фил Мэттингли сообщают о том, что президент США Барак Обама прибудет в Эстонию сегодня вечером, чтобы заверить прибалтийские страны и прямо предупредить президента России Владимира Путина о том, что НАТО будет выполнять свои военные обязательства по обеспечению безопасности.

Обама добавил визит в Таллинн, Эстония, в график давно запланированной поездки на саммит Организации Североатлантического договора, который состоится на этой неделе в Кардиффе, Уэльс, поскольку Путин усилил поддержку сепаратистов в Украине даже после того как США и Европейский Союз ввели санкции.

Своей встречей с президентами Эстонии, Латвии и Литвы – все три страны являются членами НАТО – Обама хочет сказать российским властям: «даже не думайте вредить Эстонии или другим странам Балтии, так же как вы вредите Украине», сказал старший директор Совета национальной безопасности США по европейским делам Чарльз Купчан.

Саммит НАТО состоится на фоне конфронтации с Россией из-за украинского конфликта, а также на фоне растущей угрозы со стороны экстремистской группировки Исламское государство, которая захватила куски территорий Ирака и Сирии и набирает в свои ряды бойцов из Европы и США. Оба этих кризиса происходят прямо на границах Альянса, и Обама хочет побудить европейских союзников ответить на эти угрозы с помощью увеличения расходов на оборону.

«НАТО, как уже сложилось исторически, будет ждать, что США займет сильную лидирующую позицию»,– говорит Хизер Конли, директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований (CSIS). «Но мы не можем делать это в одиночку, и теперь нам необходимо заставить остальных союзников сделать шаг вперед».

Европейским странам проникновение России в Украину четко дало понять масштабы потенциальной угрозы, которая совсем рядом.

Угроза санкций

ЕС и США уже ввели запреты на въезд и заморозили активы некоторых российских граждан и компаний, а в июле приняли более жесткие меры, направленные на энергетический и финансовый секторы, а также на оборонную промышленность России.

На прошлой неделе лидеры ЕС поручили Европейской комиссии вынести на рассмотрение предложения по ужесточению санкций в отношении России в случае еще большей эскалации конфликта в Украине. ЕС не определил, какие именно действия России могут послужить причиной для введения дальнейших санкций.

«За последние два дня ситуация очень обострилась, и если так будет продолжаться, мы примем решение о дальнейших санкциях в течение недели», – сказала канцлер Германии Ангела Меркель журналистам 31 августа в Брюсселе.

Чтобы ослабить российскую угрозу, кроме санкций Обама будет призывать страны-члены НАТО тратить большую часть своих бюджетов на оборону.

Расходы на оборону

По данным НАТО, США потратили 735 млрд. долл. на оборону в 2013 г., или около 4,4 % от ВВП. Остальные 27 стран-членов НАТО вместе потратили 288 млрд. долл., в среднем всего лишь 1,3 % от своего ВВП. По планам НАТО расходы на оборону должны составлять 2 % от ВВП, но в 2013 г. только США, Греция, Эстония и Великобритания достигли или превысили этот уровень.

Одной из главных задач саммита будет «переключить внимание на очень важную роль, которую играет НАТО, чтобы убедиться, что каждая страна вносит свой вклад в то, чтобы выполнить обязательства» по взаимной обороне, заявил Барак Обама на пресс-конференции 28 августа.

Тем не менее, многие европейские страны еще не оправилась от финансового кризиса и ввели программы жесткой экономии, что резко сократило правительственные расходы. Убедить сейчас европейских налогоплательщиков в том, что нужно увеличить расходы на оборону – очень непростая задача.

Украинский кризис еще больше усугубил экономическую ситуацию в Европе, создав проблемы для осуществления расходов и инвестирования компаний. Рост производства в Великобритании в прошлом месяце замедлился больше, чем прогнозировалось, а в Италии сократились объемы промышленности. Российская экономика также пострадала, произошло падение рубля, а индекс ММВБ вчера снизился на 0,6 %.

Сигнал тревоги

«Украинский кризис стал сигналом к пробуждению», – сказала Конли, бывший сотрудник Госдепартамента в администрации президента Джорджа Буша. «Я не знаю, вернутся ли опять европейцы к бездействию, но этот кризис, безусловно, потряс их».

Хотя Украина не является членом НАТО, ее президент Петр Порошенко будет участвовать в саммите, представляя свою страну в Комиссии Украина-НАТО, чтобы изучить вопрос о том, как Альянс может усилить безопасность.

НАТО усилило военное присутствие на границе с Россией, увеличив в апреле количество боевых самолетов для воздушного патрулирования и наблюдения и дислоцировав около 600 американских десантников в Эстонии, Латвии, Литве и Польше для учебных ротаций.

«Вопрос о членстве Украины в НАТО не обсуждается в Альянсе», – сказал Купчан в ходе телефонной конференции перед поездкой Обамы. «Общая позиция Соединенных Штатов и их союзников заключается в том, что двери открыты, и этот разговор будет продолжаться».

Военное решение

Обама ясно дал понять, что США и их союзники не хотят, чтобы началось вооруженное противостояние из-за Украины.

«Очень важно признать, что решения этой проблемы военным путем не будет», – сказал Обама на пресс-конференции.

Путин заявил в апреле, что он решил забрать Крым у Украины отчасти из-за расширения НАТО на восток, обвиняя военный Альянс, который возглавляют США, в нарушении обязательства не расширять свою территорию в сторону России после распада СССР в 1991 г. Во время ежегодного телемоста президента РФ, он сравнил расширение НАТО с «раковой опухолью».

Расширение НАТО

С 1999 г. по 2009 г. НАТО расширил

ось и приняло 12 новых членов из Восточной Европы – в том числе оставшихся участников Варшавского договора и три прибалтийские республики. Грузия, пережившая пятидневную войну с Россией в 2008 г., просит ускорить свое членство в Альянсе.

Хотя украинский вопрос остается одним из первых на повестке дня на этой неделе, усиление суннитских боевиков, действующих в Сирии и Ираке, также является одним из главных вопросов, так как европейские страны сталкиваются с тем, что американские правоохранительные органы называют очень реальной угрозой того, что их граждане могут ездить в Сирию, чтобы тренироваться и бороться, а потом возвращаться, чтобы совершать нападения.

США будут добиваться того, чтобы НАТО более активно боролся с угрозой Исламского государства на Ближнем Востоке, сказал Купчан. Поскольку Уэльс на прошлой неделе готовился принимать свой ​​первый саммит НАТО, Великобритания повысила уровень террористической угрозы в стране до «серьезного» в связи с риском, связанным с владельцами паспортов стран Запада, которые имеют отношение к исламским экстремистам.

Обама продолжает рассматривать вопрос о нанесении авиаударов по Исламскому государству экстремистов в Сирии – расширение американского военного присутствия, во время которого уже было нанесено более 100 авиаударов по группе боевиков в Ираке. Сейчас Администрация Обамы оказывает давление на союзников, чтобы сформировать коалицию для принятия последующих мер против Исламского государства.

Немецкое правительство, которое ранее отказывалось от отправки оружия в зоны военных действий, отправляет 16 тыс. автоматических винтовок, противотанковое оружие и бронетехнику иракским курдам, которые сражаются с боевиками Исламского государства.

«Если нам не удастся заставить Исламское государство отойти, хрупкий порядок на Ближнем Востоке будет разрушен, и весь регион окажется в огне», – сказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на пресс-конференции в Берлине 31 августа. «Это не простое решение для нас, но это правильное решение в ситуации, исключительной во всех отношениях».