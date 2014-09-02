В отношении экс-генпрокурора Пшонки открыто еще 2 уголовных дела

Об этом сообщил спикер ГПУ Юрий Бойченко. По его словам, 18 августа начато досудебное следствие по факту злоупотреблений бывшим генпрокурором Виктором Пшонкой, который совместно со своим сыном организовал через региональные органы прокуратуры и другие государственные органы, схему для завладения землями, которые принадлежат николаевской «Агрофирме Корнацких» общей стоимостью $254 млн. Он отметил, что по этому делу уголовное производство открыто по ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление властью или служебным положением").

Читайте такжеПшонка украл служебный автомобиль, убегая из Украины - ГПУ

Также Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту похищения Виктором Пшонкой и его сыном 50 млн грн, которые принадлежали ПАО "Банк Первый" и были выделены ему Национальным банком как стабилизационный кредит. По словам Юрия Бойченко, уголовное производство открыто по ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах").

Как уточнил спикер ГПУ, эти уголовные производства новые и будут расследоваться вместе с другими уже открытым уголовными делами в отношении бывшего генпрокурора.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля главное следственное управление ГПУ открыло уголовное производство по фактам организации умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий на Майдане Незалежности в Киеве в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года. Среди подозреваемых по данному делу - бывший президент Виктор Янукович и экс-генпрокурор Виктор Пшонка. По этому делом экс-генпрокурор объявлен в розыск.