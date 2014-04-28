Клюева, Пшонку и Арбузова объявили в международный розыск - Аваков
02:04, 28 апреля 2014Политика
5 0
Бывший глава администрации президента Андрей Клюев, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов и бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка объявлены в международный розыск
Клюева, Пшонку и Арбузова объявили в международный розыск / REUTERS
Об этом вэфире телеканала Интер заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Клюев - в международном розыске. Также как и Пшонка, также как и господин Арбузов, также как и Янукович и все остальные. Это группа лиц, порядка, если не ошибаюсь, 19 человек в первой линии, которые подозреваются в финансовых преступлениях и...массовых убийствах", - заявил он.
Читайте такжеГенпрокуратура объявила Курченко в международный розыск
По словам министра, указанные лица находятся за пределами Украины и следствию известно их местонахождение.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter