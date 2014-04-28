Клюева, Пшонку и Арбузова объявили в международный розыск - Аваков

Об этом вэфире телеканала Интер заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Клюев - в международном розыске. Также как и Пшонка, также как и господин Арбузов, также как и Янукович и все остальные. Это группа лиц, порядка, если не ошибаюсь, 19 человек в первой линии, которые подозреваются в финансовых преступлениях и...массовых убийствах", - заявил он.

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По словам министра, указанные лица находятся за пределами Украины и следствию известно их местонахождение.