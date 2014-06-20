Пшонка и Якименко еще в феврале знали об аннексии Крыма - нардеп

Об этом заявил депутат Геннадий Москаль на своей странице Facebook.

"Еще 19 февраля 2014 года в срочном порядке из Генпрокуратуры в Службу безопасности Украины в АР Крым были переданы самые резонансные уголовные производства", - сообщил он.

"Учитывая то, что бывший руководитель Севастопольского горуправления СБУ Петр Зима, назначенный самопровозглашенным премьером Аксеновым начальником СБУ в Крыму, вместе со всем штатом управления перешел на сторону России, эти производства остались в новообразованном управлении ФСБ в Крыму", - заметил он.

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Москаль добавил, что "часть из них, по имеющейся у него информации, передана в следственный комитет РФ с целью шантажа и давления на отдельных политиков в Украине".

Так, по его словам, речь идет о производстве: по факту умышленного убийства Евгения Щербаня в корыстных целях. В этом производстве находились материалы уголовного производства по фактам:

- подготовке к умышленным убийствам Бакая И.М. и Волкова О.М. ради корыстных целей на заказ, организованной группой и человеком, который раньше совершил умышленное убийство;

— умышленного убийства народного депутата Украины Гетьмана В.П. в корыстных целях на заказ, организованной группой и человеком, который раньше совершил умышленное убийство;

— по факту умышленного убийства президента фирмы "Итера энергия" Шведченко О.Д. образом, опасным для жизни многих лиц.

Также было передано дело относительно денег за "киотский протокол" - по факту превышения и злоупотребления служебным положением и нарушение бюджетного законодательства при использовании средств, полученных от продажи квот на выбросы парниковых газов, что нанесло государству убытки на сумму 2,1 млн. грн.

Кроме того, было передано дело по "скорой помощи" - по факту злоупотребления властью и служебным положением во время закупки медицинской техники, что нанесло государству убытки на сумму 67 903 087, 91 грн.