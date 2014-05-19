Генпрокуратура изучает так называемые аналитические архивы Пшонки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры со ссылкой на заместителя генерального прокурора Алексея Баганца.

Предметом исследований следователей Генпрокуратуры является публикации в СМИ материалов так называемых аналитических записок, изъятых на даче Пшонки. «Этот факт, который был опубликован в СМИ, является предметом расследования следователями Генеральной прокуратуры. Мы приглашали к себе журналиста, который готовил эту публикацию. Он предоставил ответ, что данные материалы он лишь фотографировал, а местонахождения самих оригиналов документов не сообщил», - отметил Баганец и добавил, что “удалось установить, что настоящие документы находятся в одном из военизированных формирований, которое принимало участие в событиях в центре Киева в начале этого года”.

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Баганец сказал: «Мы проводили негласные следственные (розыскные) действия, и нам известно, что так называемый архив Пшонки находится в одном из военизированных формирований, которое якобы принимало участие в событиях на Майдане. Мы ведем переговоры с его представителями, в том числе и через журналистов и через общественных деятелей и адвокатов, которые с ними контактируют. На сегодняшний день пока позитивного результата нет».

Он обратился к руководителям этого формирования с просьбой передать в Генпрокуратуру эти материалы для того, чтобы их можно было проверить в ходе досудебного расследования.

Кроме этого, Баганец сообщил о наличии в ведомстве информации о том, что сообщения Антитеррористического центра, размещенные на сайте Службы безопасности Украины в феврале этого года, были подготовлены так называемыми аналитиками экс-руководства Генеральной прокуратуры. По мнению заместителя генпрокурора, указанные документы очень важны для объективного расследования преступной деятельности предыдущей власти.

В ГПУ напомнили, что в конце марта интернет-издание «Украинская правда» опубликовало материалы из личного архива Пшонки, в которых шла речь, в частности о конкретных шагах власти в борьбе с Майданом. Также в этих записках определялась информационная политика, которой необходимо было придерживаться правоохранительным и другим государственным органам во время событий в Киеве, в том числе назначение виновными в разгоне студентов на Майдане тогдашних руководителей государственных органов (председателя КГГА Александра Попова, заместителя СНБО Владимира Сивковича, начальника ГУ МВД в г. Киеве Валерия Коряка).

Как сообщалось, Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении экс-генпрокурором Пшонкой, по предварительному сговору с сыном – народным депутатом Артемом Пшонкой и другими служебными лицами органов прокуратуры, уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом), 368-2 ч. 3 (получение неправомерной выгоды в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.