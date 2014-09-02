Возле Мариуполя соорудят вторую защитную линию

Об этом сообщил городской голова Юрий Хотлубей.

По его словам, три блокпоста уже достаточно укреплены благодаря жителям, общественникам и городским предприятиям. Подобным образом защитные сооружения будут построены на всех блокпостах вокруг города.

Кроме того, в самое ближайшее время будет построена вторая защитная линия на расстоянии 15-20 километров от города, пишет сайт 0629.

“Мариуполь – это город-крепость, - отметил градоначальник. - Наши жители хотят быть в составе единой Украины и у них есть желание защитить наш город”.

В подтверждение своих слов Хотлубей процитировал выступление премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля от 1940 года: “Мы будем драться на побережьях, мы будем драться в портах и на суше, мы будем драться в полях и на улицах, мы будем биться на холмах, мы никогда не сдадимся”.

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Мэр подчеркнул, что эти слова сейчас очень актуальны. “Хотелось бы, чтобы до этого не дошло, но наш город готовится”, - добавил Хотлубей.

Одновременно с этим в городе ведется подготовка убежищ. Городской голова отметил, что сейчас рассматривается вопрос о наполнении их запасом воды и продуктов.