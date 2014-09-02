Мариуполь превращается в крепость, а защищать город уже готовы 5 тысяч добровольцев - СМИ

Мариуполь укрепляется, чтобы защитить южное направление. Там уже создан форпост, который укреплен инженерными сооружениями и минными заграждениями.

По словам представителя информационного центра СНБО Андрея Лысенко, только добровольцев, которые хотят выйти защищать Мариуполь, - пять тысяч, говорится в сюжете ТСН.

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Мэр города Юрий Хотлубей заявляет, что благодаря инженерным сооружением город стал настоящей крепостью. Готовность встречать врага он продемонстрировал, цитируя британского премьера Уинстона Черчилля.

Готовятся к боям не только кадровые военные. Генштаб уже занимается созданием партизанского движения и уже даже определены командиры партизанских отрядов.

По данным СНБО, проблема только одна - отсутствие на Востоке Украины лесов, где могут прятаться партизаны.