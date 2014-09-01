Аваков обещает представить план реформы МВД до 15 сентября

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины.

По мнению министра, «правоохранительная система в стране нуждается в радикальных, серьезных изменениях».

Как заявил Аваков, «в судах, СБУ, прокуратуре, МВД - проблемы с ключевыми функциями».

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«Надо менять ситуацию. И откладывать нельзя, даже с оглядкой на войну. Принял решение, свою часть - реформу МВД представить до 15 сентября и предложить принять в Кабмине и парламенте до конца октября. Проект практически готов. Дорабатываем детали", - сообщил Аваков.