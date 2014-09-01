Лубкивский: Боевые действия в Украине - не препятствие для вступления в НАТО

Об этом в эфире Громадського сказал заместитель министра иностранных дел Даниил Лубкивский.

"Следствием внеблокового статуса является потеря Крыма, агрессия со стороны России. Какие результаты этого внеблокового статуса? - Ноль", - объясняет Лубкивский.

Лубкивский видит перспективу в отказе от внеблоковости Украины.

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"Как только будет отменен статус внеблоковости, тогда будем думать о следующих шагах", - говорит замминистра.

Сам Лубкивский говорит, что поддерживает членство Украины в НАТО.

Боевые действия на территории Украины, по словам заместителя министра, не являются препятствием для членства.

"Опыт и история альянса это подтверждает", - добавляет он.