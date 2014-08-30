Горбачев рассказал, что будет, если Россия вмешается в дела Украины

Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что российские руководители "держат позицию", не вмешиваясь в то, что происходит в Украине.

Об этом Горбачев заявил в интервью радиостанции "Русская служба новостей", передает Русская служба Би-Би-Си.

"Если наша страна вмешается, то такой пожар может быть, что не потушим потом всем миром. И правильно, что политики держат позицию", - сказал Горбачев.

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Экс-президент СССР призвал приложить максимум усилий для того, чтобы прекратить кровопролитие.

"Надо сделать все, чтобы прекратить убивать друг друга, это же один народ. Если будут затронуты государства, масштабы расширятся, и полезут все участвовать там - мы можем выйти на страшное побоище в Европе. Но этого нельзя допустить", - заявил Горбачев.

"Наше предложение было - открыть проходы, со всех этих котлов вывести людей. Кто-то сидит в теплых конторах и рассуждает. А в это время что творится с людьми, детьми, женщинами. Расстреливают родильные дома, школы, больницы разрушаются. 2 тысячи только по официальной информации погибло людей, а раненых сколько", - добавил бывший президент СССР.

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Справка УНИАН. РФ в марте, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ предоставляют военную, материально-техническую, финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

С 15 апреля в Донецкой и Луганской областях продолжается антитеррористическая операция.

27 августа подразделения российской регулярной армии захватили город Новоазовск Донецкой области, который находится неподалёку от Мариуполя.

Эксперты отметили, что таким образом россияне пытаются пробить «коридор» с территории России в оккупированный ею в марте Крым, а также отвлечь часть украинской армии от боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

Украина заявила о нескрываемой агрессии россиян и призвала западный мир отреагировать на нее.