Горбачев рассказал, что будет, если Россия вмешается в дела Украины
Экс-президент СССР призвал приложить максимум усилий для того, чтобы прекратить кровопролитие.
Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что российские руководители "держат позицию", не вмешиваясь в то, что происходит в Украине.
Об этом Горбачев заявил в интервью радиостанции "Русская служба новостей", передает Русская служба Би-Би-Си.
"Если наша страна вмешается, то такой пожар может быть, что не потушим потом всем миром. И правильно, что политики держат позицию", - сказал Горбачев.
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Экс-президент СССР призвал приложить максимум усилий для того, чтобы прекратить кровопролитие.
"Надо сделать все, чтобы прекратить убивать друг друга, это же один народ. Если будут затронуты государства, масштабы расширятся, и полезут все участвовать там - мы можем выйти на страшное побоище в Европе. Но этого нельзя допустить", - заявил Горбачев.
"Наше предложение было - открыть проходы, со всех этих котлов вывести людей. Кто-то сидит в теплых конторах и рассуждает. А в это время что творится с людьми, детьми, женщинами. Расстреливают родильные дома, школы, больницы разрушаются. 2 тысячи только по официальной информации погибло людей, а раненых сколько", - добавил бывший президент СССР.
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