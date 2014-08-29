Солдат из РФ шантажируют и заставляют подписывать контракты перед отправкой в Украину - СМИ

Об этом говорится в сообщении "Дождя" со ссылкой на родственников 18-летнего солдата-срочника Андрея Заставского.

Сообщается, что сам Заставский проходил срочную службу в Рязанской области, в 137 гвардейском парашютно-десантном полку. В конце июля 2014 года его перевели в войсковую часть недалеко от поселка Гуково Ростовской области, рядом с которым находится одноименный пункт пропуска на украино-российской границе. Читайте такжеПод Псковом нашли еще одну могилу военного, который мог погибнуть на Донбассе

По словам родственников солдата, на днях он позвонил им и сообщил, что его и его сослуживцев заставляют подписывать контракты. Родители запретили Заставскому делать это, и он согласился, заверив, что не хочет ничего подписывать, так как служить ему осталось всего два месяца — уже 7 октября солдат должен был бы вернуться домой.

Однако вечером того же дня он перезвонил своей старшей сестре и сказал, что подписал контракт, не объяснив, почему он так быстро изменил свое мнение.

На следующий день солдат созвонился с другом, которому подробно рассказал о том, как заставляли подписывать контракты. По словам солдата, ему и его сослуживцам угрожали и портили билеты. Все процесс Заставский успел заснять на телефон, но не может отправить видео, так как телефоны в части внезапно объявили запретным способом связи.Читайте такжеВ Петербург прибыл пятнадцатый самолет с ранеными

«Капитан сказал такую фразу: вы у меня теперь контрактники, а если не подпишите, я все сам подпишу», — сообщила сестра солдата.

Ту же самую фразу повторяли своим родственникам и другие срочники.

Позже семья Заставского обратилась в Комитет солдатских матерей и проконсультировалась у юриста, который посоветовал им составить список жалоб и направить их в правовые инстанции, а после получения жалоб звонить солдату и говорить ему, чтобы он и его сослуживцы шли писать рапорт о расторжении контракта.

Как сообщал УНИАН, 25 августа силы АТО задержали 10 российских десантников из 98-й дивизии Воздушно-десантных войск. Для доказательства этого факта штаб АТО распространил видеокадры допросов.

По словам задержанных, их батальон 23 августа был передислоцирован в Ростов-на-Дону, а уже 24 августа личный состав был поднят по тревоге для осуществления марша, в частности при помощи нескольких десятков БМД. Как отметили десантники, только офицерам было известно о маршруте прохождения колонны.

27 августа в Минске президент РФ Владимир Путин заявил, что задержанные десантники патрулировали границу и могли очутиться на украинской территории.

Сами десантники на пресс-конференции, организованной СБУ, сообщили, что не знали, что находятся на территории Украины, и не собирались воевать с украинскими военными.

В СНБО заявили, что задержанные российские десантники не являются военнопленными.Читайте такжеРоссийских военных увольняют за отказ ехать "на учения" – СМИ

Против десантников Следственным управлением СБУ начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.15, ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации, содействие деятельности террористической организации) и ч.1 ст.263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми запасами или взрывчатыми веществами).

Их содержат в следственном изоляторе СБУ в Киеве.