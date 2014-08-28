Украинские войска в боях под Иловайском задержали еще двоих российских десантников
19:24, 28 августа 2014Политика
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По словам военных, они "приехали в Ростов-на-Дону на учения".
Захвачено еще двух десантников РФ / Эспрессо TV
Журналист Еспресо.TV Егор Воробьев, который вместе с бойцами добровольческих батальонов находится в окружении в Иловайске, снял эксклюзивное видео допроса пленных российских десантников
Зовут российских десантников: Ахмедов Руслан Ахатович и Ильмитов Арсений Аркадиевич.
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"Ночью поехали колонной и утром оказались уже возле границы. Потом заехали на территорию Украины. Когда попали под обстрел, уже поняли, что это не учения", - сказал один из российских военных.
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