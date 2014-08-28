Все силовые структуры Донецкой области переведены в режим полной готовности
17:09, 28 августа 2014Политика
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Все силовые структуры Донецкой области переведены в режим полной готовности.
Тарута поручил усилить безопасность в Донецкой области / фото УНИАН
"Правоохранительным органам поставлена задача охранять общественный порядок в режиме усиленного патрулирования и обеспечивать безопасность граждан", - говорится в сообщении Донецкой областной государственной администрации (ОГА).
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На экстренном совещании с силовиками председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута поручил усилить охрану общественного порядка в регионе. "На совещании обсуждалось тактическое взаимодействие правоохранительных органов с вооруженными силами Украины и батальонами территориальной обороны на фоне агрессии армии России", - отмечается в сообщении.
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