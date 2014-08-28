Все силовые структуры Донецкой области переведены в режим полной готовности

17:09, 28 августа 2014
Политика
0 0

Все силовые структуры Донецкой области переведены в режим полной готовности. 

Тарута поручил усилить безопасность в Донецкой области / фото УНИАН

"Правоохранительным органам поставлена задача охранять общественный порядок в режиме усиленного патрулирования и обеспечивать безопасность граждан", - говорится в сообщении Донецкой областной государственной администрации (ОГА).

Читайте такжеТарута: Если в Минске удастся договориться, Донбасс зачистят за 2-3 недели

На экстренном совещании с силовиками председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута  поручил усилить охрану общественного порядка в регионе. "На совещании обсуждалось тактическое взаимодействие правоохранительных органов с вооруженными силами Украины и батальонами территориальной обороны на фоне агрессии армии России", - отмечается в сообщении.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter