Донецк продолжают обстреливать: слышны залпы из различных видов тяжелого оружия

В Донецке по информации на 13.00 слышны залпы из различных видов тяжелого оружия.

Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета.

«По сообщениям горожан, по состоянию на 13.00 по всему городу слышны частые залпы из различных видов тяжелых орудий»,- говорится в сообщении.

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В первой половине дня артобстрелам подверглись Петровский район, микрорайон Текстильщик, а также район шахты им. Засядько. Информация о том, какие имеются разрушениях и есть ли пострадавшие среди мирного населения, уточняется.

«В непростых условиях работают аварийные службы коммунальных предприятий, прилагая максимум усилий для ликвидации последствий обстрелов. Частично обесточены Кировский, Петровский и Киевский районы. Бригада ДТЭК Донецкоблэнерго сейчас проводит временное подключение шахты им. Засядько от другой подстанции, чтобы горняки могли подняться на поверхность», - говорится в сообщении.

Ранее в одну из школ Донецка попал снаряд, который уничтожил верхний этаж здания.