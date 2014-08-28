Информация о перемещении украинских войск в зоне АТО будет закрыта

Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента (АП) Геннадий Зубко, который вышел пообщаться с пикетчиками под зданием АП, передает радио "Свобода".

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«Сегодня вся информация о передвижении военных сил Украины не будет публичной, потому что вчера после сообщений о том, что войска двинулись в Старобешево, они были накрыты «Градом». Позиция руководителя Генштаба - вся информация будет закрытой», - подчеркнул Геннадий Зубко.

По его словам, на сегодняшний день руководство Украины делает все для того, чтобы украинские войска двигались в том направлении, чтобы помочь всем силам, которые оказались в окружении.

«Сегодня существует прямая военная агрессия, поэтому я хотел бы призвать всех, кто сегодня делает истерику в стране, прекратить, успокоиться, и выезжать, кто хочет брать оружие, на фронт», - добавил он.