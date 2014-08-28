Секретарь СНБО перенес традиционный пресс-брифинг из-за изменения ситуации на востоке Украины

Как передает корреспондент УНИАН, после более часового ожидания начала брифинга Лысенко вышел к журналистам в пресс-зал и сообщил, что президент Петр Порошенко созвал срочное заседание СНБО, о результатах которого будет извещено позже.

"Об оперативной информации - также проинформируем позже. Есть изменения...", - сказал Лысенко, не уточнив, какие именно произошли изменения.Читайте такжеИз-за российского вторжения Порошенко отменил визит в Турцию и созывает срочное заседание СНБО

Как сообщал УНИАН, 27 августа Россия ввела на территорию Украины большое количество военной техники.

Сегодня, 28 августа, руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что введение двух российских батальонных тактических групп на территорию Украины, с параллельной деятельностью на Донбассе диверсионно-разведывательных групп российских спецназначенцев, резко усложнило ситуацию в зоне АТО.

По данным СНБО, российские военные захватили город Новоазовск и ряд населенных пунктов Новоазовского, Старобешевского и Амвросиевского районов Донецкой области.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что президент России Владимир Путин целенаправленно начал войну в Европе.