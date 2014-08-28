Комбат "Донбасса" требует от Минобороны бойцов "за 30": "Оставьте пацанов своим матерям"

Командир добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко, которого раньше ранили в бою за Иловайск, выдвинул 5 требований к представителям Министерства обороны.

Семенченко в жесткой форме требовал помочь его бойцам, которые находятся в окружении в Иловайске и забрать из зоны АТО молодых бойцов и отправить на Донбасс людей в возрасте 30-40 лет, которые "готовы умирать за Родину", передает ТСН.ua.

Также он требовал предоставить бойцам добровольческих батальонов военную технику и тяжелое вооружение.

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"Время бит закончилось в марте. Время автоматов закончилось в июле. Сейчас время танков, противотанковых комплексов, ПЗРК и так далее", - заявил комбат.

Еще одно требование Семенченко - наладить взаимодействие авиации, танков, артиллерии, пехоты, ВСУ, батальонов милиции, ведь пока оно "ниже всякой критики".

Последнее его требование - поддержка Минобороны и Генштаба добровольческих батальонов.