Состояние Семена Семенченко стабильное, угрозы жизни нет - врачи

23:21, 19 августа 2014
Политика
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Состояние командира добровольческого батальона «Донбасс» Семена Семенченко стабильное, угрозы жизни нет.

Семен Семенченко / Фото: УНІАН

Об этом сегодня сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

По данным департамента, раненого сегодня в бою за Иловайск доставили в Днепропетровск на лечение.

Семенченко получил осколочные ранения в бедро и спину и находится в областной клинической больнице имени Мечникова.

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Заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов на своей странице в Facebook написал, что операция Семенченко прошла успешно и он хочет снова отправиться в зону АТО

«Только что переговорил с Семеном. Операция прошла успешно. Так и рвется обратно в бой. Говорит, что у него очередь из добровольцев в батальон, хочет с каждым лично поработать», - отметил Филатов.

Сообщение by Borys Filatov.

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