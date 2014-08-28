Под Минобороны активисты требуют подкрепления для Иловайска (онлайн-трансляция)

Прямо сейчас под зданием Министерства обороны в Киеве продолжается митинг. Об этом сообщает журналист Громадського.ТБ, который работает на месте происшествия.

По состоянию на 11.00, около 300 человек уже собрались у входа. Люди требуют выдать батальонам, которые сейчас находятся в зоне АТО на востоке Украины, тяжелую технику и вооружение.

Читайте такжеПодмога не пришла в Иловайск: бойцов обстреливают танки "ДНР" - Семенченко

Напомним, что вчера с тем же требованием митингующие пришли к Администрации президента.

Председатель люстрационного комитета при Кабинете министров Украины Егор Соболев озвучил три требования:

1. Деблокировать Иловайск.

2. Танки и артиллерию - батальонам.

3. Отставка министра обороны Валерия Гелетея.