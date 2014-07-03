Порошенко надеется, что новый министр обороны принесет мир на Донбасс и Украину



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, представляя Гелетея личному составу Министерства обороны.

“Я желаю скорейшей победы... и восстановления территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства”, - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что именно на долю нового министра выпадает защищать Украину: “Именно сейчас идет борьба за независимость Украины, Именно сейчас на эти плечи - генерал-полковничьи погоны - ложится высокая ответственность за мир и спокойствие в Донбассе”.

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Порошенко подчеркнул, что победа Украине сегодня нужна как воздух.

По его мнению, без реформирования украинской армии и искоренения коррупции из ее рядов победы достичь очень трудно. Поэтому он поставил перед Гелетеем задачу осуществить реформирование армии как можно быстрее.

Порошенко также сообщил о назначении руководителем Генштаба ВСУ Виктора Муженко, а также о том, что подписал указ о назначении нового руководителя «Укроборнпрома, но не назвал его фамилию.

Президент назвал важной задачей привлечение современной украинской техники на вооружение армии.

Он поблагодарил Михаила Коваля, освобожденного от должности и.о. министра обороны, который начал процесс возрождения украинской армии. Порошенко заявил, что Коваль продолжит свою эффективную работу в СНБО в должности заместителя секретаря совета. Присутствующие офицеры поднялись и овациями приветствовали Коваля.