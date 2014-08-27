Силы АТО ведут бои за освобождение Луганска

Как сообщается в сюжете ТСН, оборону с украинской стороны держит первая танковая бригада и бойцы харьковской территориальной обороны. Террористы буквально засыпают позиции сил АТО минометным огнем и обстрелом из "Градов" по несколько раз в сутки.

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Чаще всего террористы обстреливают украинских военных на рассвете. Но благодаря блиндажам, потерь среди украинских военных удается избегать.