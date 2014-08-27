МИД Литвы: нужно рассмотреть вопрос о военной помощи Украине

Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает delfi.lt. "Нам следовало бы, на наш взгляд, рассмотреть вопрос о всяческой помощи украинцам, потому что тот кризис, который они переживают - он и экономический, и военный, и политический, поэтому там где это возможно, мы должны предоставить помощь. Что можем, мы делаем и национальном уровне, но нужно договариваться, чтобы и международные организации активнее проявляли себя в этом отношении", - сказал министр журналистам в сейме Литвы.

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Комитеты литовского парламента по иностранным делам и по европейским делам обсуждали позицию Литвы на предстоящем в выходные заседании Совета ЕС. "Наша позиция четкая и последовательная. Мы будем добиваться, чтобы коллеги также принципиально и четко оценивали ту ситуацию, которая сейчас имеет место в Украине. Последние события несли и элементы агрессии. Мы говорим о так называемом гуманитарном конвое, который был довольно странным, не согласованным ни с украинскими властями, ни с с Красным Крестом, нарушал международные нормы. Мы в пятницу инициировали заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу. Теперь перед самыми событиями в Минске имели место и другие вызывающие беспокойство факты - это прорыв бронетехники, вторжение парашютистов", - сказал Линас Линкявичюс.

"Я полагаю, что наша цель во всех дискуссиях - дать принципиальную оценку ситуации и предпринять дальнейшие действия, дальнейшее согласованное четкое давление", - добавил он.