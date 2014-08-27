На базе мирного плана будет разработана дорожная карта - президент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в заявлении для прессы после ряда сегодняшних встреч в Минске.

«Будет разработана на базе мирного плана дорожная карта. Попробуем через трехстороннюю контактную группу провести консультации для того, чтобы как можно быстрее выйти на режим прекращения огня, который будет обеспечен представителями мониторинговой миссии ОБСЕ, и которые смогут производить мониторинг и верификацию режима прекращения огня, который должен носить обязательный двусторонний характер», - сказал глава государства.

Он также отметил, что во время встреч была достигнута договоренность немедленно активизировать деятельность трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине.

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«Достигнута договоренность, что мы немедленно активизируем деятельность трехсторонней контактной группы и чрезвычайно быстро будет продемонстрирован прогресс в освобождении тех заложников, которые незаконно содержатся», - подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что и об имплементации мирного плана также сегодня шла речь во время встречи.

«Логика мирного плана была поддержана всеми без исключения главами государств, и все мы очень жестко настаивали, чтобы в первую очередь была достигнута договоренность об обеспечении мира и свободы для украинских граждан, которые незаконно удерживают незаконные вооруженные формированиями», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, накануне президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с Высоким представителем Европейского Союза по вопросам безопасности и внешней политики Кэтрин Эштон, а также состоялась двусторонняя встреча президента Украины Петра Порошенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча двух президентов началась после переговоров в формате Украина-ЕС-Евразийская тройка, состоявшихся 26 июля в Минске.