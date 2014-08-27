Мэр Шостки связывает ночные взрывы с попыткой дестабилизировать ситуацию в "городе оборонных предприятий"

Городской голова города Шостка Сумской области Николай Нога считает, что сегодняшние взрывы были направлены на дестабилизацию ситуации в городе оборонных предприятий.

В то же время, как подчеркнул мэр, комментируя в телефонном разговоре корреспонденту УНИАН нынешнюю ситуацию, паники на Сумщине нет.

«Паники у нас нет. Шостка – город оборонных предприятий, и очевидно, что организацией взрывов злоумышленники пытались дестабилизировать здесь ситуацию. Заверяю, что ситуация контролируется, правоохранители ввели оперативные планы «Оборона админздания» и «Перехват», направленные на розыск злоумышленников», - рассказал Нога.

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При этом мэр отметил, что при взрывах были повреждены два частных автомобиля, которые принадлежат сотрудникам милиции, дежурившим в ночную смену в райотделе, а также окна в зданиях военкомата, школы и двух жилых домах.

«В результате взрывов никто не пострадал. В настоящее время мы занимаемся ликвидацией последствий этой ситуации. В школе вместо выбитых окон поставим современные европакеты», - подчеркнул Нога.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 4.22 в Шостке Сумской области были совершены два выстрела по военкомату, затем были взорваны два автомобиля возле городского отдела милиции, а около 4.26 приведено в действие взрывное устройство возле стадиона «Химик». Начальник Управления МВД Украины в Сумской области Анатолий Ричкаль провел аналогии с подобными преступлениями в Харькове и Конотопе. Правоохранителями открыто уголовное производство по статьям «теракт» и «незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами». На месте происшествия работают эксперты, представители правоохранительных органов.