Порошенко договорился с Путиным об освобождении заложников

Об этом говорится в сообщении Администрации Президента Украины в Twitter.

Читайте такжеПорошенко наградил кинорежиссера Сенцова орденом "За мужество"

"Достигнута договоренность по обеспечению мира и свободы для граждан, которые сегодня незаконно удерживаются", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПрезидент наградил летчицу Савченко орденом за мужество

Напомним, в российских СИЗО незаконно удерживаются украинская летчица Надежда Савченко и украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов.