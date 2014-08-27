Порошенко договорился с Путиным об освобождении заложников

01:40, 27 августа 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко и Президент России Владимир Путин договорились об освобождении незаконно удерживаемых граждан.

Савченко

Об этом говорится в сообщении Администрации Президента Украины в Twitter.

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"Достигнута договоренность по обеспечению мира и свободы для граждан, которые сегодня незаконно удерживаются", - говорится в сообщении.

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Напомним, в российских СИЗО незаконно удерживаются украинская летчица Надежда Савченко и украинский кинорежиссер и сценарист Олег Сенцов.

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