Силовики не могут дать отпор боевикам в Иловайске из-за отсутствия тяжелого вооружения - комбат "Днепр-1"

Об этом в соцсети сообщил Владимир Парасюк, командир батальона "Днепр-1".

"По состоянию на 13 час. ситуация в Иловайске не изменилась. Ребята находятся в окружении. Обещанное подкрепление так и не поступило. Ребята удерживают город. Все держатся стойко, паники нет. Есть 200. Информацию имею от Владимира. У них достаточно оружия и есть боеприпасы, но беда в том, что по ним все время работает вражеская артиллерия и минометы, а наши не могут стрелять в ответ, потому что не имеют тяжелого вооружения. Они не просят их вытащить оттуда и не собираются отступать. Просят поддержки артиллерии, чтобы дать адекватный ответ врагу и прорвать оцепление", - написал Парасюк.Читайте такжеВ СНБО опровергают информацию об окружении сил АТО под Иловайском

Он также обратился к руководителям военных штабов, советникам министров, политикам с предложением приехать в зону АТО и "посидеть несколько дней в окопах с солдатами, а тогда поговорить о спокойствии и панике".

Напомним, 23 и 26 августа комбат "Донбасса" Семен Семенченко просил немедленно прислать подкрепление в Иловайск.