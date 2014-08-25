Украинская армия будет строиться по швейцарской модели - Гелетей

Об этом он сказал в эфире ТСН.Тиждень.

По его словам, украинская армия должна обеспечить спокойствие и безопасность украинской территории.

Министр отметил, что украинские военные понимают, кто является врагом Украины, но говорить о скором реформировании армии нельзя.

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"Больше всего для украинцев подходит швейцарский образец", - отметил он, добавив, что этот формат поможет каждому украинцу встать на защиту государства во время опасности.

"Каждый украинец должен понимать свое место во время войны или гибридной войны. Каждое гражданское лицо должно хорошо понимать, где оно должно быть, за каким штурвалом, за каким рулем", - сказал Валерий Гелетей.