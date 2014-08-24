Президент наградил летчицу Савченко орденом за мужество

"Она продолжает мужественно бороться за независимость Украины даже в чужом плену. Надежда, мы не успокоимся до тех пор, пока не освободим тебя", - написал президент на своей странице в соцсети.

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Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.