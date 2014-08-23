Россия намерена продолжать оказывать "гуманитарную помощь" Донбассу

В России подтвердили намерение продолжить сотрудничество с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) в усилиях по оказанию гуманитарной помощи жителям Юго-Востока Украины.

Об этом говорится в комментарии МИД России в связи с оказанием гуманитарной помощи Юго-Востоку Украины и позицией МККК на сайте министерства.

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"Мы руководствовались при этом исключительно целями помочь нуждающимся мирным гражданам", - говорится в сообщении.

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В комментарии также говорится, что Международный Комитет Красного Креста показал себя ответственным партнером. В нынешней изменившейся ситуации МККК подтверждает готовность поддерживать и расширять свое присутствие и деятельность в Луганской области.