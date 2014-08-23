Весь российский "конвой" покинул Украину - ОБСЕ

"Все грузовики со спорной российской помощью, выгрузившись на удерживаемых повстанцами регионах Украины, вернулся в Россию в субботу", - говорится в сообщении.

По словам Пикара, возвращение конвоя завершилось.

Как известно, российские СМИ сообщали, что все грузовики приехали в Луганск в пятницу вечером.

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СНБО в субботу заявил, что путинские КамАЗы вывезли из Луганска оборудования патронного завода и оборудования для производства легендарных радиолокационных систем "Кольчуга".

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