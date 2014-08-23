Меркель о возвращении Крыма Украине: нужно много терпения и усилий

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель советует украинцам набраться терпения в вопросе возвращения Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

«Меня часто спрашивают в Германии по поводу несправедливости аннексии Крыма. И говорят, что спустя три месяца его еще не вернули. Но часто, когда решается политический вопрос, нужно очень много терпения и усилий. Это все произошло с нарушением территориальной целостности в Европе. И если такой принцип мы признаем, то тогда у нас такое может происходить во всей Европе», - сказала Меркель.

Она заметила, что признание аннексии Крыма является очень опасной тенденцией, поскольку тогда подобное может произойти в любой части Европы, и это нарушит мирное сосуществование в регионе и мире.

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