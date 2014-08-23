Донецкие террористы обстреляли предприятия и заминировали газопровод - СНБО

Об этом в ходе брифинга заявил спикер информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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В частности, в Ясиноватой Донецкой области в результате обстрелов боевиками повреждены коксохимический и машиностроительный заводы, а в Алчевске террористы обстреляли газораспределительную станцию, через что прекратилось газоснабжение до Алчевска, Перевальска и Алчевского меткомбината.

Кроме этого, в районе села Зайцево Артемовского района Донецкой области боевики заминировали газопровод.